Unieke kijk op historie van een badplaats

Foto Taco van der Eb Willem van den Haak, Koen Marijt en Michel van Dam buigen zich over historisch materiaal van de badplaats. Bekijk Fotoserie

NOORDWIJK - Historicus Koen Marijt was oorspronkelijk slechts van plan zijn afstudeerscriptie in boekvorm uit te brengen. De Noordwijker was er tevreden over en schatte in dat ’Noordwijk aan Zee: van vissersdorp tot badplaats’ in een oplage van zo’n honderd stuks wel aan de man viel te brengen. Maar nadat hij Michel van Dam en Willem van den Haak over zijn idee vertelde, werd het allemaal anders. Gedrieën werken ze nu aan een dikke historische uitgave.

Door Peter van der Hulst - 15-11-2016, 13:22 (Update 15-11-2016, 13:37)

Zet drie in geschiedenis geïnteresseerde mensen...