Bruning in onderzoekscommissie geweld jeugdzorg

LEIDEN - Hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning maakt deel uit van de commissie die onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945. Het onderzoek gaat twee jaar duren.

In mei presenteerde de commissie de resultaten van een vooronderzoek. Daaruit kwamen verschillende aanwijzingen voor langdurig en ernstig geweld tegen kinderen die uit huis waren geplaatst. De commissie ontving ruim 400 meldingen.

In dit nieuwe onderzoek richt de commissie zich op fysiek en psychisch geweld in instellingen waar kinderen onder de verantwoordelijkheid van de overheid waren geplaatst. De vragen wat er precies tussen 1945 en nu is gebeurd, hoe dit kon gebeuren en de invloed op het leven van de kinderen staan centraal.