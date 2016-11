Leidenaar zwaargewond na mishandeling in Den Haag

Foto: Politie.nl

DEN HAAG - Een negentienjarige man uit Leiden werd onlangs het slachtoffer van een zware mishandeling in de Aert van der Goesstraat in Den Haag. De politie meldt dinsdag dat er gezocht wordt naar getuien.

Door Jan Balk - 15-11-2016, 13:40 (Update 15-11-2016, 13:40)

De Leidenaar kwam in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober rond 02:00 uur met twee vrienden uit een bar aan de Aert van der Goesstraat. Aan de overkant van de straat stonden drie jongens. De jongens riepen iets naar een van de vrienden van het slachtoffer.

De vriend liep naar de overkant van de straat en vroeg wat er aan de hand was. Er kwam vervolgens een groep van ongeveer vijftien jongens en meisjes aanlopen en één van deze jongens gaf de vriend van het slachtoffer uit het niets een klap tegen zijn hoofd. Hij raakte niet gewond.

Een meisje probeerde één en ander nog te sussen, maar een aantal blanke jongens van rond de achttien jaar liep op het slachtoffer af en voordat de Leidenaar het wist kreeg hij van één van hen een klap op zijn oog. Door de klap viel hij tegen een auto aan. Zijn oog bloedde zo erg dat hij even niets meer kon zien.

In het ziekenhuis bleek dat de rechteroogkas van het slachtoffer was gebroken en dat er een oogzenuw beschadigd was. Het slachtoffer wordt daar binnenkort aan geopereerd.