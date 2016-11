Auto vliegt in brand na botsing in Zoeterwoude

ZOETERWOUDE - Op de Ommedijkseweg in Zoeterwoude is dinsdag een automobilist gewond geraakt na een botsing met een geparkeerde auto. Het slachtoffer is vlak voor het ongeval mogelijk onwel geworden.

Door Jan Balk - 15-11-2016, 15:17 (Update 15-11-2016, 15:30)

Na de klap ontstond er brand. De brandweer heeft het vuur geblust. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

