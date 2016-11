Zoeterwoude wil heel graag helpen

ZOETERWOUDE - Zoeterwoudenaren die ondersteuning nodig hebben hoeven zich maar te melden, of er staat een leger vrijwilligers klaar. Hulpgroep Zoeterwoude voor Elkaar, opgericht door een groep inwoners, heeft er zin in, maar moet nog wel ’aarden’. Bestuurslid Ton Rijnsburger: ,,We zoeken nog manieren om ons bereik te vergroten.”

Door Laura Heerlien - 15-11-2016, 16:57 (Update 15-11-2016, 17:55)

Zoeterwoude voor Elkaar (voorheen ’Burgermove’) bestaat nu ongeveer een halfjaar en heeft in die periode zo’n zestig hulpvragen gehad. ,,Dat varieert van hulp bij administratieve zaken op bijvoorbeeld de computer, samen koken, een wandeling maken of een klein klusje doen. Er staan vijftig vrijwilligers paraat.”

We zitten aan de koffie bij de 82-jarige Piet Lansbergen in Zoeterwoude-Dorp. In februari viel hij op straat. ,,Ik heb niet alleen even gebloed, maar, zo bleek later in het ziekenhuis, ook mijn nek gebroken.”

Meneer Lansbergen ging eeen revalidatieperiode van vier maanden tegemoet. ,,Dat was ongeveer gelijktijdig met de oprichting van Zoeterwoude voor Elkaar. Toen het moment aanbrak dat ik naar huis mocht kwam Ton een paar keer langs om het tuinpad te effenen, zodat ik minder snel zou vallen.”

Tegenwoordig schakelt meneer Lansbergen de hulporganisatie nog weleens in als er iets genaaid moet worden, maar verder redt hij het aardig. ,,Mijn boodschappen worden al jaren gebracht door een bevriend Zoeterwouds stel dat in Leiden een Troefmarkt runt. Ik mag weer autorijden en kan dus zelfstandig mijn vrouw bezoeken. Zij woont in een Leids verpleeghuis vanwege Alzheimer. Ik heb een behoorlijk druk leven, voor een praatje heb ik Zoeterwoude voor Elkaar dus ook al niet nodig.”

En koken? Dat is juist iets wat Lansbergen zelf heel fijn vindt om te doen. ,,Met een tweetal alleenstaande bewoners uit de straat koken we om de beurt eens per maand voor elkaar en eten we samen.”

Ton Rijnsburger vermoedt dat er Zoeterwoudenaren zijn die het minder goed zelf kunnen redden en hoopt dat zij bij Zoeterwoude bij Elkaar zullen aankloppen. ,,We richten ons op ouderen en mensen met een beperking en willen helpen om inwoners op een prettige manier langer zelfstandig te kunnen laten wonen.”

Er zijn twee steunpunten:

Steunpunt ZVE – Rijndijk zit aan het Kooikerspad 1 en is op dinsdag open van 14.00 tot 16.00 uur (071 5425611).

Steunpunt ZVE – Dorp is te vinden aan de Dorpsstraat 6 en op vrijdag open van 14.00 – 16.00 uur (06 23466093). Of via mail: steunpuntZVE@outlook.com.