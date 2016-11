Dierenweides deels of geheel dicht

Archieffoto Hielco Kuipers Ruud van Rijn van de dierenweide bij De Wilbert in beter tijden. Vossen zijn even een groter probleem dan vogelgriep.

REGIO - Gezellig een dagje naar de kinderboerderij is de komende tijd niet overal even eenvoudig. Vanwege de vogelgriep houden nogal wat kinderboerderijen de poorten dicht.

Door Binnert Jan Glastra - 15-11-2016, 17:24 (Update 15-11-2016, 17:24)

De vogelgriep is terug in Nederland. Honderden dode vogels zijn in het wild al aangetroffen en de vrees neemt toe dat het net zo’n grote epidemie zal blijken als begin deze eeuw, toen miljoenen vogels moesten worden vernietigd. En toen het virus twee jaar geleden in onder meer deze regio rondwaarde, moesten 300.000 vogels eraan geloven.

De...