Leiderdorp hoopt dat Kerstafette traditie wordt

LEIDERDORP - Optredens van koren en orkesten op verschillende plaatsen in het dorp, kinderen die op een platte wagen op drie plekken een kerstspel opvoeren, drie dagen kerstmarkt in en rond de Dorpskerk, een culturele kerstmarkt in de Sterrentuin, de samenzang en het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom bij de Dorpskerk: er is van alles te doen tijdens de eerste Kerstafette, op 9, 10 en 11 december in Leiderdorp. ,,We hopen dat het iets groots wordt en dat het nog jaren blijft bestaan’’, zegt John Peters van het Sociaal-cultureel Werk Leiderdorp, een van de organisatoren.

Door Aad Rietveld - 16-11-2016, 7:38 (Update 16-11-2016, 7:38)

Het drie jaar geleden op initiatief van de gemeente opgerichte Cultuurnetwerk bedacht het driedaagse evenement aan de vooravond van de kerstvakantie. En daarbij sluit het netwerk aan het steeds drukker bezochte feest waar de vereniging Vrienden van het Oude Dorp alweer vijfentwintig jaar geleden begonnen: het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom.

Net als dat evenement moet de Kerstafette een feest voor het hele dorp worden. Behalve bij de Winkelhof en in de Santhorst zijn er optredens bij verpleeghuis Leythenrode en woonservicecentrum De Ommedijk.

Platte kar

Heléne Kok van jeugdtheaterschool Theaterplaats regelde bij een boer een tractor en een platte kar. ,,Daarop voeren de leerlingen op zaterdag 10 december op drie plaatsen een wagenspel op’’, vertelt Kok. ,,In de Winkelhof, bij Brasserie Park en ten slotte in de Dorpskerk in de Hoofdstraat, maar daar moeten we lopend heen, want daar kan de kar niet komen. De vier liedjes die ze zingen, heb ik naar alle basisscholen in het dorp gestuurd met het verzoek om ze ook te oefenen. Dan kunnen die dag alle kinderen verkleed meelopen en meezingen.’’

In en rond de Dorpskerk heeft dominee Stephan Kurzhahn, geboren in Bremen, een driedaagse kerstmarkt in Duitse stijl georganiseerd. ,,Bij het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom in onze tuin dacht ik: er kan meer. We hebben tien mooie houten kramen gehuurd en bijzondere kerstspullen ingeslagen. De opbrengst gaat naar de renovatie van ’t Trefpunt.’’