Betonblokken komen waar ’bewoners ze wel willen’

LEIDERDORP - Bewoners van de Brugwacht in Leiderdorp hoeven niet bang te zijn voor een ’hangplek’ bij hun achtertuin. Het plan om vier betonnen zitelementen neer te leggen op het dijkje langs de Dwarswatering is van de baan.

Door Aad Rietveld - 15-11-2016, 17:41 (Update 15-11-2016, 17:41)

Wethouder Olaf McDaniel (PvdA) zoekt een alternatieve plaats voor de twee meter lange betonblokken, vertelde hij deze week in de gemeenteraad. En ze komen alleen, beloofde hij, ’op een plek waar de bewoners ze wel willen’.

Boze brief

Bewoners van de Brugwacht schrokken zich een ongeluk, toen zij begin oktober het plan voor een hangplek aan de Dwarswatering onder ogen kregen en schreven een boze brief aan de gemeente. ,,Er heeft ook totaal geen overleg over plaatsgevonden’’, erkent de nieuwe wethouder McDaniel, die op 31 oktober de portefeuille speelruimte overnam van CDA-wethouder Jeff Gardeniers. De plek is, zegt hij, ook ’niet geschikt’.

De bewoners van de Brugwacht zijn bepaald niet de enigen in Leiderdorp die niet blij zijn met het speeltuinbeleid. Bewoners van de wijk Driegatenbrug torpedeerden een plan voor een ’speellandschap’met keien en boomstammen, aan het Heelblaadjespad kwam een speeltuintje dat er heel anders uitzag dan gemeente en bewoners hadden afgesproken en ook met de nieuwe, ’informele’ speelruimtes bij de Vlaskamp en de Klimopzoom is niet iedereen gelukkig.

Volgens Gardeniers komt dat voor een deel door problemen bij de aanbesteding van de speeltuinverbouwingen, waardoor afspraken die twee jaar geleden zijn gemaakt nu pas worden uitgevoerd. De uitvoering, zegt hij, laat ook te wensen over. ,,Van die speelplaats aan de Dwarswatering wist ik als wethouder ook niks.’’

Opgeschort

De nieuwe coalitie heeft de uitvoering van het Speelruimteplan voorlopig opgeschort. Over de betonelementen wordt binnenkort overlegd met de bewoners van de Brugwacht en de bewonersvereniging Leyhof.