Hartebrugkerk: hier geen pietendemonstratie

LEIDEN - Het bestuur van de Leidse Hartebrugkerk voelt niets voor een anti-zwartepietdemonstratie voor de deur tijdens de sinterklaasintocht en vraagt de gemeente iets te doen tegen dit voornemen van actiegroep ’Kick out Zwarte Piet’.

Door Binnert Jan Glastra - 15-11-2016, 17:43 (Update 15-11-2016, 17:43)

Aad Kreuger, voorzitter van de beheercommissie van de Hartebrugkerk, schrok er best even van toen hij dinsdag in deze krant las over de geplande demonstratie. De gemeente wil geen protesten bij de aankomst van de sint op de Beestenmarkt en de actiegroep roept mensen op bij de...