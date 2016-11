Leiderdorp komt met regels voor kap

LEIDERDORP - De plakkerige roetdauw die bladluizen afscheiden, kan in Leiderdorp geen reden meer zijn om bomen te kappen. Dat staat in het nieuwe Bomenbeleidsplan dat de gemeente samen met de Bomenwacht heeft opgesteld.

Door Aad Rietveld - 15-11-2016, 17:44 (Update 15-11-2016, 17:44)

Roetdauw, vallende takken en bladeren, wortels die trottoirtegels en straatstenen opdrukken en bomen die het zonlicht uit huis en tuin houden: het zijn allemaal redenen die Leiderdorpers aanvoeren als zij willen dat een boom in hun buurt wordt gekapt. En soms ging de gemeente daar tot nu toe op in. Zo werden in de Splinterlaan in november vorig jaar lindes gekapt na klachten over roetdauw.

Het was voor de gemeenteraad reden om burgemeester en wethouders te vragen het kappen van bomen voorlopig te staken en met een nieuw beleidsplan te komen. Dat plan is er nu, en er staat precies in wanneer bomen wel en niet mogen worden omgezaagd.

In de nota valt ook te lezen, dat van de ongeveer 17.000 bomen in Leiderdorp, 246 er slecht bijstaan. 1753 bomen hebben volgens de onderzoekers van de Bomenwacht een ’matige conditie’. De rest verkeert in goede gezondheid.