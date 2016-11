Babymummies bij krokodil in Oudheden

LEIDEN - De drie meter lange Egyptische gemummificeerde ’reuzenkrokodil’ in het Rijksmuseum van Oudheden, blijkt een exemplaar vol verrassingen. Bij recent onderzoek van nieuwe, gedetailleerde CT-scans, werden tientallen apart gemummificeerde babykrokodilletjes ontdekt.

Door Laura Heerlien - 15-11-2016, 17:44 (Update 15-11-2016, 17:54)

Dat is uitzonderlijk te noemen, want er zijn slechts enkele vergelijkbare krokodillenmummies bekend in de hele wereld.

De grote mummie werd onlangs opnieuw gescand in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. In 1996 toonde een CT-scan al aan dat er twee jonge krokodillen in de ’reuzenkrokodil’ zaten.

De Egyptologen van het museum vermoeden dat de verschillende generaties krokodillen samen zijn gemummificeerd als verwijzing naar het oud-Egyptische geloof in verjonging en nieuw leven na de dood. Of wellicht waren er geen grote krokodillen voorhanden, terwijl een groot exemplaar wel nodig was voor een succesvol offerritueel. Met behulp van stukjes hout, proppen linnen, plantenstengels en touw heeft de mummie de vorm van één grote krokodil gekregen.

De oude Egyptenaren mummificeerden allerlei diersoorten. Meestal als eerbewijs aan een bepaalde godheid die zich in een dierenlichaam kon manifesteren. De Egyptologen zijn opgetogen over de bijzondere vondst, schrijven ze: ’Toen we aan dit project begonnen verwachtten we eigenlijk geen nieuwe ontdekkingen. De mummie was immers al eerder gescand. Dat er met high-tech 3D-scans en een interactieve visualisatie zoveel babykrokodillen ontdekt werden is een grote verrassing, ook in wetenschappelijk opzicht.’

Museumbezoekers kunnen zich vanaf 18 november wagen aan een ’virtuele autopsie’ van deze drieduizend jaar oude mummie met een interactief computerprogramma, in de nieuwe zalen voor de Egyptische collectie van het RMO.