Drukke ochtendspits: Lange files op A4 en A9

ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - Er is woensdag weer sprake van een drukke ochtendspits. Zo staan er zowel richting Den Haag als richting Amsterdam lange files op de A4 bij Zoeterwoude-Rijndijk. Ook op de A9 is het druk.

Door Jan Balk - 16-11-2016, 7:54 (Update 16-11-2016, 9:09)

Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Rijndijk stond er vijf kilometer file richting Amsterdam. Volgens de ANWB bedroeg de vertraging op een gegeven moment meer dan anderhalf uur. In verband met een ongeluk was de linkerrijstrook afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij en neemt de file af.

Ook de andere kant op is het druk. Richting Den Haag stond er tussen Burgerveen en Zoeterwoude-Dorp dertien kilometer file. Door een ongeluk waren er twee rijstroken afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij en neemt de file af.

Ook op de A9 is het druk en staan er verschillende files richting Amsterdam-Zuidoost.