Kleuren met Janneke Brinkman

Eén van de twee nieuwe kleurboeken.

LEIDEN - Janneke Brinkman-Salentijn viert haar 25-jarig jubileum als tekenares met twee nieuwe kleurboeken.

Door Theo de With - 16-11-2016, 11:40 (Update 16-11-2016, 11:40)

Tijdens haar studie biologie ontdekt de Leidse haar tekentalent. Ze groeit op in Emmeloord en is een echt buitenkind. Biologie ligt daarom voor de hand als studie. Ze blijkt een enorm talent te hebben voor het gedetailleerd en nauwgezet natekenen van bloemen, planten en dieren.

Janneke Salentijn trouwt met voormalig CDA-politicus Elco Brinkman. Samen krijgen ze een zoon en twee dochters. Als gezin strijken ze neer in Leiden. Terwijl haar echtgenoot carrière maakt in de politiek en het bedrijfsleven treedt Janneke langzaam uit zijn schaduw met haar botanische tekeningen en aquarellen.

Ze publiceert haar werk in tijdschriften, agenda’s en kalenders. De natuurtekeningen blijken zo geliefd dat ze daarna ook gebruikt worden voor servies, beddengoed, postzegels en ansichtkaarten. Ook heeft ze een aantal tentoonstellingen op haar naam staan, onder meer in Museum De Lakenhal in Leiden en De Zwarte Tulp in Lisse. Haar jubileumexpositie is volgend jaar in Slot Zeist.

Ook zijn er nu twee nieuwe kleurboeken. In het ’Bloemenkleurboek voor volwassenen’ staan twaalf uitscheurbare prenten op A4-formaat uit haar oeuvre. Ze kunnen worden ingekleurd met potlood, pen of krijt. In het ’Bloemenkleurboek om te aquarelleren’ staan de illustraties op aquarelpapier.