Anne Soldaat en Yorick van Norden gezamenlijk in Leiden

Foto Tim Knol Yorick van Norden en Anne Soldaat.

LEIDEN - Anne Soldaat en Yorick van Norden spelen volgende week in Leiden een try-out van hun nieuwe gezamenlijke voorstelling ’Unsung heroes’.

Door Theo de With - 16-11-2016, 11:42 (Update 16-11-2016, 11:42)

Ze schelen een generatie, maar delen hun fascinatie voor popmuziek uit de jaren 60 en 70. In hun muzikale voorstelling spelen ze werk van artiesten die het verdienen om niet vergeten te worden.

Behalve hun liedjes zingen, vertellen ze ook de levensverhalen van muzikanten als Gene Clark, Harry Nilsson, Gram Parsons, Nick Drake en Ronnie Lane. Tussendoor laten Anne Soldaat en Yorick van Norden ook eigen werk horen.

Het gezamenlijke concert is woensdag 23 november om 20.00 uur in Club Q-bus aan de Middelstegracht in Leiden.