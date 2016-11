Minister herkent beeld drukke huisarts niet

Taco van der Eb De Leidse huisarts Walter Schrader: ’Ik hoop dat de beroepsgroep in actie komt’

LEIDEN - Minister Edith Schippers van volksgezondheid herkent het beeld van de overbelaste huisarts niet. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de SP-Kamerfractie.

Door Marieta Kroft - 16-11-2016, 12:32 (Update 16-11-2016, 13:03)

De SP stelde de vragen naar aanleiding van de noodkreet over de toenemende werkdruk van de Leidse huisarts Walter Schrader in deze krant. Na het verlies van twee collega’s is hij gestopt met het invullen van afvinklijsten van de zorgverzekeraars. Sindsdien oefent hij zijn vak beter uit, geeft hij aan.

Volgens de minister zijn juist veel formulieren geschrapt naar...