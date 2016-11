Bibliotheek Voorschoten tijdelijk dicht voor opknapbeurt

VOORSCHOTEN - Bibliotheek Voorschoten krijgt een nieuwe indeling. De bieb is daarom tussen 28 november en 16 december gesloten.

Door Marieta Kroft - 16-11-2016, 16:58 (Update 16-11-2016, 16:58)

De uitleenperiode wordt verlengd en leden mogen meer boeken of ander materiaal meenemen. Ze kunnen ook altijd naar de bibliotheek in Wassenaar gaan.

Volgens woordvoerster Renske Wijntjes wordt geschoven met de beschikbare ruimte van het gebouw aan de Van Wijngaardenlaan. De bibliotheek krijgt steeds meer activiteiten op het gebied van literatuur, kunst en cultuur. Sinds enkele maanden is er het Taalhuis, waar mensen worden geholpen bij het lezen, schrijven of spreken van de Nederlandse taal. Ook is er een steeds groter aanbod van computerlessen. In de heringerichte bibliotheek krijgen lezers, mensen die studeren of juist anderen willen ontmoeten, bezoekers van activiteiten en kinderen elk hun eigen ruimte. Ook krijgt het interieur een nieuwe lik verf.

De bibliotheek betaalt de nieuwe inrichting zelf. De kosten moeten zo laag mogelijk blijven, omdat de bieb wellicht verhuist naar een andere, multifunctionele accommodatie. Onlangs besloot de gemeenteraad dat er een nieuw multifunctioneel centrum mag komen, dat door het bedrijfsleven wordt betaald. Als dat plan doorgaat, duurt het volgens de woordvoerster nog wel een paar jaar voordat het er is. Zo lang kan de bibliotheek niet wachten met een andere indeling.

De bibliotheek zoekt nog vrijwilligers die willen helpen met schilderen of andere klussen. Aanmelden kan via www.obvw.nl. Op zaterdag 17 december gaat de bibliotheek weer open. Die dag is er open huis.