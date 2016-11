Gasloze woonwijken Voorschoten

Foto Leidsch Dagblad Het Sterrenpad loopt op de grens van de bestaande woonwijk Starrenburg II en de nieuwe woonwijk Starrenburg III.

VOORSCHOTEN - De nieuwbouwwijken Starrenburg III en Roosenhorst in Voorschoten worden niet op het aardgas aangesloten.

Door Marieta Kroftm.kroft@hollandmediacombinatie.nl - 16-11-2016, 17:01 (Update 16-11-2016, 17:01)

Voorschoten wil zo zijn steentje bijdragen aan het milieu. In Starrenburg III moeten zo’n driehonderd huizen komen. De grond is voor 80 procent in handen van De Raad Bouw.

De overige twintig procent van de grond in Starrenburg III is in handen van Van der Valk en Niersman. ,,We overleggen met de andere grondeigenaren over een totaal bouwplan’’, vertelt adjunct-directeur Youri Buitenhuis van De Raad Bouw.

Op welke...