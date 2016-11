Invoering nieuw informatiesysteem bij Alrijne: twee dagen zondagsdienst

Foto Hielco Kuipers Alrijne ziekenhuis Leiden

LEIDERDORP - De Alrijne ziekenhuizen in Leiden, Leiderdorp en Alphen draaien op donderdag 24 en vrijdagochtend 25 november zondagsdiensten.

Door Marieta Kroft - 16-11-2016, 18:23 (Update 16-11-2016, 18:23)

Invoering nieuw informatiesysteem voor de ziekenhuizen ’een hele operatie’

De poliklinieken zijn dicht, afspraken maken kan deze dagen niet, de afdeling radiologie en de Spoedeisende Hulp zijn gesloten en er zijn geen operaties, behalve bij spoed. Huisartsen kunnen wel gewoon bellen met specialisten.

Reden hiervoor is de invoering van een nieuw ’ziekenhuisinformatiesysteem’ (ZIS). De medische gegevens van patiënten gaan over op een nieuw systeem.

Artsen en medewerkers werken tijdens de omzetting met noodprocedures, waardoor ze hun activiteiten deze dagen voor de patiënten zoveel mogelijk beperken. ,,Gegevens van patiënten zijn wel in te zien, maar kunnen tijdelijk niet verwerkt worden’’, aldus een woordvoerster.

Het nieuwe systeem maakt het mogelijk dat gegevens van patienten op elke locatie in het ziekenhuis inzichtelijk zijn. Ook met het LUMC kunnen gegevens worden uitgewisseld.

Een nieuw informatiesysteem is een enorme operatie voor een ziekenhuis, meldt Alrijne. ,,De reeds bekende gegevens van alle patiënten moeten worden overgezet. Daarna wordt uitgebreid getest of die informatie goed is overgekomen.’’

Vrijdagmiddag 25 november gaan de poli’s weer open en werken de medewerkers voor het eerst met het nieuwe systeem.

Hoewel alle drieduizend medewerkers zijn opgeleid, zal het in het begin best wennen zijn, verwacht ziekenhuisbestuurder Mark de Jong. ,,Het kan dat patiënten iets langer moeten wachten, omdat de specialisten en andere medewerkers mogelijk meer tijd kwijt zijn om gegevens op de juiste plek in te voeren en hun weg in het nieuwe systeem te vinden.’’

Uit voorzorg heeft Alrijne Ziekenhuis minder patiënten en operaties ingepland.

MijnAlrijne voor iedere patiënt

Iedere patiënt van het Alrijne Ziekenhuis heeft vanaf 25 november een eigen MijnAlrijne-account. Patiënten kunnen thuis inloggen met hun DigiD. Vervolgens kunnen ze zelf hun persoonlijke gegevens wijzigen zoals een verhuizing of een andere huisarts. Ook zijn de gemaakte afspraken via de website te zien. Het inzien in het eigen medisch dossier kan nog niet. Alrijne verwacht dat dit ergens in 2017 mogelijk wordt.