Wereldpremière voor Leids Harmonie Orkest

Het Leids Harmonie Orkest speelt in het Da Vinci college.

LEIDEN - Het Leids Harmonie Orkest speelt zaterdag een wereldpremière. Componist Laurens Katgerman schreef ’Prime Time’ speciaal voor dit orkest.

Door Theo de With - 17-11-2016, 10:09 (Update 17-11-2016, 10:09)

De nieuwe compositie is te danken aan Albert ten Have, die tussen 1997 en 2013 actief was in de klarinetsectie van het Leids Harmonie Orkest. Hij wilde graag nog iets doen voor ’zijn’ vereniging. Daarom benaderde hij de componist Laurens Katgerman (1945) met de opdracht een passend muziekwerk te schrijven.

Katgerman studeerde in de jaren 60 natuurkunde in Groningen en werd uiteindelijk hoogleraar metaalkunde aan de Technische Universiteit Delft. In Groningen beleefde hij een groot deel van zijn muzikale opvoeding als violist bij studentenorkest Bragi. Gaandeweg ontwikkelde hij zich tot een veelzijdig componist met een nog altijd groeiend oeuvre.

Voor het Leids Harmonie Orkest schreef hij ’Prime Time’, een stuk voor military band en daarmee passend bij de bezetting van de harmonie.

Het wordt zaterdag voor het eerst ten gehore gebracht tijdens het najaarsconcert van het Leids Harmonie Orkest. Het concert vindt plaats in het Da Vinci college aan de Kagerstraat in Leiden en begint om 20.15 uur.