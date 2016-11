Podium Pitch blikt cultureel vooruit

Foto Andor Kranenburg Remko Koopman.

LEIDEN - De talkshow Podium Pitch blikt zondagmiddag weer vooruit naar het Leidse culturele leven van de komende maanden. Journalist Yaël Vinckx ontvangt vier gasten.

Remko Koopman, Ionica Smeets, Isabelle Beernaert en Jeroen van Veen schuiven bij haar aan in de entreefoyer van de Stadsgehoorzaal. Ze komen vertellen over hun activititeiten.

Remko Koopman maakt een boek met tekeningen uit de periode dat hij revalideerde na een val van een ladder. Onder invloed van morfine en andere pijnstillers maakte hij de meest fantastische tekeningen. Via crowdfunding heeft hij het benodigde geldbedrag bij elkaar geharkt. De Leide wiskundige Ionica Smeets komt vertellen over haar boek ’Zoete kinderen eten geen suiker’. Isabelle Beernaert wordt geïnterviewd over haar dansvoorstelling en Jeroen van Veen over zijn ligconcert. Podium Pitch is gratis toegankelijk en begint om 14.30 uur.