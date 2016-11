Pindakaas en chocopasta in Leidse politiecel voor voedselbank

Foto Hielco Kuipers

LEIDEN - Gevangenen vind je er niet meer: een oude cel in het politiebureau aan de Vijf Meilaan in Leiden gaat tijdelijk dienst doen als opslag voor broodbeleg. Stapels met potten pindakaas, chocopasta en hagelslag komen er straks te staan. Wijkagent Eric van Dommelen zamelt sinds november spullen in voor de voedselbank. Zijn doel: 1 centimeter broodbeleg met kerst. Een begin heeft hij inmiddels al verzameld.

Door Liza Janson - 17-11-2016, 10:40 (Update 17-11-2016, 11:12)

,,Armoede is dichterbij dan je denkt. Ik hoorde van juffen dat er kinderen zijn die een paar keer per week zonder ontbijt naar school gaan. Daar moest ik iets mee’’, zegt Van Dommelen. Voor het derde jaar op rij zamelt hij daarom voor de kerst broodbeleg in voor de voedselbank. ,,Pindakaas, hagelslag en chocopasta krijgen ze zelden, omdat het duur is. Het is triest dat er kinderen zijn die dit niet hebben. ’Heartbreaking’ om een populair woord te gebruiken.’’

Zodra de cel vol is, komt er een vrachtwagen die alles naar de voedselbank brengt. Het mes snijdt volgens hem aan twee kanten. ,,De politie schrijft niet alleen bekeuringen uit. Dat is maar een klein deel van ons werk, we doen veel meer dan alleen boeven vangen. We staan met onze poten middenin de maatschappij.’’

Spullen kunnen nog tot en met 21 december worden ingeleverd bij het politiebureau. Dat is op werkdagen open tussen 9.00 en 17.00 uur.