Vooruitblik op Top 2000 in Warmond

Electric Blues met in het midden Henk Vegt.

WARMOND - Wie niet kan wachten op de uitzending van de Top 2000 aan het einde van het jaar, kan zaterdag alvast in Warmond terecht. Een groot aantal klassiekers uit de lijst wordt live ten gehore gebracht.

Door Theo de With - 17-11-2016, 11:42 (Update 17-11-2016, 11:42)

Twee bands nemen het ijzeren repertoire uit de jaren 60, 70 en 80 voor hun rekening: Electric Blues en Van Beukenstein. ,,We richten ons vooral op 40-plussers’’, legt organisator Henk Vegt uit Ter Aar uit. ,,Voor deze doelgroep is niet zo heel veel te beleven. Wat is er leuker om muziek uit hun jonge jaren nog eens te horen?’’

Hij speelt zelf in Electric Blues, een rock- en bluesband die al in 1968 is begonnen. ,,We zijn ook een paar jaar minder actief geweest. Onze gitarist is overleden. Daarom speelt tegenwoordig Aadje Kreeft bij ons. Acht jaar geleden kwamen we voor een reünie bij elkaar en sinds die tijd spelen we weer volop. We hebben een cd en twee dvd’s gemaakt.’’

Zangeres

Sinds kort heeft Electric Blues zelfs versterking van een zangeres. Sanne Germann kwam binnen als backing vocal. Dat beviel zo goed dat ze is gebleven als leadzangeres. ,,Het gaf de band een nieuwe impuls en we konden ons repertoire verder uitbreiden’’, aldus Henk Vegt. Aan de andere kant is hij er ook apetrots op dat in Electric Blues nog altijd drie leden uit de originele bezetting spelen.

In Warmond speelt Electric Blues zaterdagavond onder meer nummers van Beth Hart, Cuby & the Blizzards en The Scorpions. ,,Nee, geen eigen werk, dat doen we wel tijdens onze eigen concerten. Voor deze Classic Blues en Rock Tour putten we echt uit het collectieve muziekgeheugen.’’

Stadion

Met Aadje Kreeft heeft de van oorsprong Noordwijkse band Electric Blues een man in de gelederen die het klappen van de zweep kent. Hij speelde in de jaren 70 als gitarist in de band Blue Planet. Het liedje ’I’m going man, I’m going’ was hun grootste hit. Blue Planet speelde onder meer in het voorprogramma van Middle of the Road voor 30.000 concertbezoekers in het stadion van de Duitse stad Hannover.

Zoveel muziekliefhebbers kunnen er bij Dekker Warmond niet in. Met een paar honderd mensen is de zaal wel vol. De zaal gaat zaterdag om 20.00 uur open en een uur later trapt Electric Blues af. Later wordt het stokje overgegeven aan Van Beukenstein, de band die Cees Bergman als belangrijkste troef heeft.

Glamrock

Cees Bergman was in de jaren 70 zanger van de Leidse formatie Catapult. Met lange haren, glitterkleding en plateauzolen scoorden ze hits als ’Let your hair hang down’, ’Teeny bopper band’ en ’Seven eleven’. Daarmee waren ze het Nederlandse antwoord op Engelse glamrockgroepen als Mud, Slade en The Sweet.

De mannen achter Catapult richten later het bedrijf Cat Music op. Ze bezorgen onder anderen Patricia Paay, The Internationals, The Surfers en Rubberen Robbie grote hitsuccessen. Afgelopen zomer werd op Haringrock in Katwijk nog een tribute aan Catapult gebracht.

Van Beukenstein laat zaterdag vooral classic rock horen. De band speelt onder meer nummers van Deep Purple, Van Halen, Boston en Led Zeppelin.

Classic Blues en Rock Tour met Electric Blues en Van Beukenstein, zaterdag 19 november, 21.00 uur, Dekker Warmond, www.classicbluesenrocktour.nl. Kaarten kosten 12,50 euro in de voorverkoop en 15 euro aan de zaal.