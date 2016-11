Streefbedrag binnen voor nieuwe concertzaal van Vrijplaats Leiden

Archieffoto De Vrijplaats.

LEIDEN - Binnen een maand heeft Vrijplaats Leiden het streefbedrag voor een multifunctionele concertzaal opgehaald. Bijna driehonderd mensen steunden de plannen via een crowdfundingsactie; ze doneerden samen 28.000 euro.

Door Liza janson - 17-11-2016, 12:02 (Update 17-11-2016, 12:02)

Bestuurslid David Heijkamp is ‘positief verrast’ dat het bedrag nu al is bereikt. Toch betekent het niet dat de crowdfundingsactie nu stopt. Hij hoopt het dubbele bedrag op te halen voor het einde van de campagne op 6 december. ,,Dat zou geweldig zijn.’’ Hoe meer de Vrijplaats via crowdfunding binnenkrijgt, hoe minder er geleend hoeft te worden. ,,We gaan de zaal hoe dan ook bouwen, maar hoe meer we ophalen, hoe onafhankelijker we zijn, bijvoorbeeld in het programmeren van bands’’, legt Heijkamp uit.

In de voormalige conservenfabriek aan de Middelstegracht moet een geïsoleerde concertzaal komen die ruimte biedt aan zo’n 120 bezoekers. Het moet een klein podium worden voor vooral opkomende en vernieuwende muziek. De verbouwing doen de vrijwilligers zelf, er is ‘alleen’ geld nodig voor materialen. Naar verwachting is de zaal na de zomer van 2017 klaar.