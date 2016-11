Vrouw in lesauto raakt gewond bij aanrijding in Leiden

LEIDEN - Bij een botsing op de Witte Singel in Leiden tussen twee auto’s is een vrouw gewond geraakt. De vrouw reed in een lesauto en zat zelf achter het stuur.

De Witte Singel was ruim een uur afgesloten. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.