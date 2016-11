RMO weer Egyptisch met bijzondere expositie [video]

LEIDEN - Anderhalf jaar waren de Egyptische zalen van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) gesloten voor het publiek. Met de tentoonstelling Koninginnen van de Nijl en de vernieuwde permanente expositie ontsluit het museum in Leiden vanaf vrijdag de Egyptische oudheidkundige schatten weer voor het publiek.

Door ANP - 17-11-2016, 14:10 (Update 17-11-2016, 14:57)

Nefertari: parel van de Nijl [video]

Op een gegeven moment hadden de Egyptenaren het wel een beetje gehad met hun piramides. Bloed, zweet en tranen kostte het om de prachtige bouwwerken neer te zetten, maar na het verscheiden van hun farao roken de rovers hun kans en stalen de meebegraven bezittingen. Ruim drieduizend jaar geleden verruilde Egypte de piramides daarom voor graftombes, gegraven in de heuvels van de woestijn.

Het RMO kreeg eerder dit jaar van het Egizio-museum in Turijn topstukken in bruikleen aangeboden. In recordtempo stelde de Leidse hoogleraar Egyptologie Olaf Kaper daarop de tentoonstelling samen, die te zien zal zijn tot 17 april.

Voor de expositie is een van de grafkamers van koningin Nefertari (circa 1300-1250 v. Chr.) nagemaakt. De bezoeker waant zich daar in een ruimte van het graf van de vrouw van Ramses II, op ware grootte.

