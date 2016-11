Bonte avond vol met slimme trucs

Foto Marco Bakker Rob en Emiel maken zelfs een klassieke kaarttruc weer verfrissend leuk.

LEIDEN - Ondanks de titel van het programma - ’Blow me away’ - zijn de eerste trucs van het duo Rob en Emiel niet van dien aard dat je werkelijk ondersteboven daarvan raakt.

Door Wijnand Zeilstra - 17-11-2016, 15:11 (Update 17-11-2016, 15:11)

Ze beginnen met een klassieker: iemand trekt een speelkaart uit een stapel kaarten en vervolgens raadt de goochelaar/illusionist welke kaart dat was. En dat doen ze hier maar liefst zes keer achter elkaar. Dat kost relatief veel tijd. Tijd die overigens snel verstrijkt, want beiden babbelen het bijna ’gezellig’ aan elkaar.

Polonaise

Al gauw echter wordt het trouwens minder voorspelbaar. Als het vinden van de juiste kaart namelijk een keer niet lijkt te lukken, toveren ze die na enig blazen uiteindelijk toch tevoorschijn. Bovendien blijkt het publiek maar al te graag mee te gaan in hun spelletjes. Als het duo zesmaal de juiste kaart raadt, dan zullen - zo luidt de afspraak - de toeschouwers in polonaise door de rijen gaan lopen. Het gaat vanzelfsprekend zes keer goed en ja hoor, met gretigheid houdt men zich aan die afspraak.

Het optreden van Rob en Emiel schuurt dan ook dicht aan tegen een bonte avond in een willekeurig feestzaaltje.

Misschien ligt daarin nu juist de kracht van beide heren die menigeen misschien van hun televisieprogramma ’Street magic’ kent. Slimme, echt onnavolgbare trucs worden eerder terloops dan met veel theatraal geweld uitgevoerd. Dat mondt hier in hun theateroptreden uit in een sympathieke sfeer waarin je je maar al te graag laat verbazen.

Handboeien

Daarbij houden de beide heren zich aan enkele gouden theaterregels. Er worden lijntjes uitgezet die keurig aan het eind bij elkaar komen. Het kistje met handboeien dat bij aanvang pesterig aan één van de toeschouwers wordt geketend, keert aan het einde keurig terug en blijkt een spannende verrassing te bevatten. Wat ook geldt voor de Matroesjka-poppen. Het principe van een poppetje in een poppetje in een poppetje wordt hier fraai benut. Dat gebeurt overigens aan de hand van een verhaallijn waarmee de voorstelling een steviger samenhang krijgt. Dat verhaal wordt weer begeleid met zichtbare ’hoorspelgeluiden’, wat het programma luchtiger en cabaretesker maakt.

Publieksparticipatie is hier een vanzelfsprekend gegeven. Diverse toeschouwers laten zich met gemak op het podium uitnodigen. Rob Mollien en Emiel Lensen zijn uiterst bedreven in het dirigeren van hun tijdelijke medewerkers op al dan niet vrijwillige basis. Het toont dat beide heren inmiddels over een schat aan podiumervaring beschikken. Zelfs een klassieke kaarttruc maken ze nog weer verfrissend leuk.

’Blow me away’, door Rob & Emiel. Bijgewoond op 16 november in de Leidse Schouwburg. Nog te zien in o.a. Het Park, Hoorn (19/11); Zaantheater, Zaandam (18/2); Diligentia, Den Haag (7/4); Schouwburg, Haarlem (14/4); Castellum, Alphen aan den Rijn (21/4); Purmaryn, Purmerend (5/5). www.robenemiel.nl