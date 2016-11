De Waard stuurt aan op splitsing

foto Taco van der Eb De Admiraalsweg splijt de oostkant (links) en de westzijde van De Waard. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Splits bedrijventerrein De Waard op in twee delen. Een voor grote, zware ondernemingen en een voor kleine bedrijven, eventueel met wat woningen erboven. Dat is de opvatting van Leo Hartman, woordvoerder van de ondernemersvereniging, die tijdens een rondleiding wijst op de specifieke problemen van het gebied. ,,De gemeente weet niet precies wat zij wil. Laatst vestigde zich hier een timmerbedrijfje. Man, die móésten me toch een maandenlang circus doorlopen om hier te mogen komen. Dan denk ik: een bedrijf op een bedrijventerrein, wat is daar nou zo vreemd aan?’’

Door Loman Leefmans - 17-11-2016, 16:42 (Update 17-11-2016, 17:00)

De Waard, vaak verward met het aan de andere kant van het water gelegen Waardeiland, bestaat zowat een halve eeuw en is sinds die tijd op veel plaatsen vernieuwd en veranderd. Daarom is het gebied aan weerszijden van de Admiraalsweg ook een architectonische kakofonie van bedrijfsgebouwen die in leeftijd, omvang, kleur en materiaal zeer verschillen. Met daartussen straten vol geparkeerde auto’s, veel metalen hekken, matige verlichting en vooral veel steen.

Lelijk? ,,Bij een recente schouw hebben we twaalf aandachtspunten opgeschreven’’, zegt Raïssa Koppenol, die als parkbeheerder zorgt dat scheve palen worden rechtgezet, kuilen in de weg worden opgevuld en straatvuil in de prullenbak verdwijnt. ,,En die twaalf zijn er héél wat minder dan we vroeger hadden.’’

Stokt

Wat zowel Koppenol als Hartman als allergrootste probleem ervaren, is dat het complete industrieterrein maar één toegangsweg kent. En die is ook nog eens door een beweegbare brug verbonden met de Lage Rijndijk. ,,Gaat-ie open, dan stokt hier álles’’, aldus Koppenol. Ondernemersvereniging en parkbeheer roepen al jaren dat daar iets aan moet worden gedaan. En zowaar heeft verkeerswethouder Robert Strijk (D66) toegezegd nog eens te kijken naar de openstellingstijden van de gemeentelijke brug.

Hoe frequent de brug ook open en dicht gaat, de aanleg van een fel begeerde, tweede aan- en afvoerweg voor De Waard ligt niet in het verschiet. Plannen voor een ringweg, via Kanaalweg en De Waard naar Leiderdorp, zijn een paar jaar geleden afgeschoten. ,,Die tweede ontsluiting is altijd beloofd’’, herinnert Hartman zich. ,,Je kan ondernemers niet kwalijk nemen dat ze hun werk op de eerste plaats stellen en daarna pas denken aan samen de barricade opgaan. Dat is niet gebeurd, maar het had wel gemoeten. Er had een luider geluid moeten klinken.’’

Studenten

De directe aanleiding om het hele gebied nog eens onder de loep te nemen, vormt Nova Zembla. Dat was de naam van een project om een lege bedrijfsruimte aan de rand van De Waard en op de grens van de Zeeheldenbuurt om te vormen tot ongeveer tachtig studentenwoningen. De gemeente steunde het plan van een ontwikkelaar uit Muiden. De ondernemersvereniging wilde geen woningcomplex en vocht het plan aan. Met als gevolgd dat Leiden bij de Raad van State een van de grootste juridische nederlagen leed van de afgelopen jaren. Op zowat álle punten won de bedrijvenclub.

Hartman houdt er een dubbel gevoel aan over. Want de ondernemersvereniging heeft een collega-ondernemer dwarsgezeten, die eindelijk iets wilde maken van een lang leegstaand gebouw. Maar in de ogen van de ondernemersvereniging kon en mocht de gemeente niet zomaar, hapsnap en op eigen houtje, de vorming van een studentencampusje toestaan. Leiden moet eerst maar eens duidelijk aangeven wat het met héél De Waard moet gebeuren. Een soort wijkvisie, maar dan voor een bedrijventerrein.

Hartman geeft graag een voorzet. Hij wijst op de Admiraalsweg, de levensader van De Waard. ,,Feitelijk splijt die weg de twee verschillende delen’’, zegt hij. Aan de oostkant zijn al veel bedrijven te vinden uit een zogeheten hoge milieucategorie: slopers, aannemers, afvalverwerkers, scheepswerfjes en wasserijen. Aan de westkant staan overwegend kleinere werkunits waar onder meer een sportschool, kinderdagverblijf, dansschool, tamboerkorpsen en firma’s van bescheiden omvang zijn gehuisvest, en een reeks aan de gemeente gelieerde instanties zoals de fietsopslag, voedselbank en kringloopwinkel Het Warenhuis. ,,Die scheiding is er feitelijk al’’, weet ook Koppenol. ,,Als je die ontwikkeling doorzet, dan kan je aan de westkant ook geleidelijk meer woningen of bedrijfswoningen toestaan’’, aldus Hartman.

In de weg

De vraag is echter of de gemeente zit te springen om een dergelijke wijziging, die uiteindelijk met een veranderd bestemmingsplan moet worden bekrachtigd. Want aan de westkant, naast de Zeeheldenbuurt, bevinden zich twee ondernemingen die de verder logische scheiding danig in de weg zitten. Dat zijn vuilophaaldienst en de milieustraat, beide van de gemeente. Volgens Hartman is het beter voor alle partijen als de vuilniswagens elders in de stad een hoofdkwartier krijgen. ,,Dat er hier maar één toegangsweg is, daar heeft de gemeente dus zelf het meeste last van. De milieustraat hoeft niet weg, maar die moet wel een lagere milieunormering krijgen. Bedrijfsafval mag je er niet komen brengen. Dus alles wat daar wordt ingezameld, is wat Leidenaars in hun huis hadden staan. Zo milieubelastend kan dat niet zijn.’’

De gemeente heeft, mede naar aanleiding van de kwestie Nova Zembla, toegezegd met de ondernemers te gaan overleggen.