Tuchtkamer schorst deurwaarder Stolker

LEIDERDORP - De in Leiderdorp woonachtige Thomas Stolker is door de tuchtkamer van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders geschort. Op de klantenrekening van het mede door hem opgerichte deurwaarderskantoor BSR zou een fors tekort op de klantenrekening zijn ontstaan. Het kantoor zelf en een extern accountantskantoor onderzoeken de zaak.

Door Aad Rietveld - 17-11-2016, 16:46 (Update 17-11-2016, 16:55)

Zijn advocaat en dorpsgenoot Kees van der Burg noemt het ’dramatisch en buitengewoon treurig’ dat Stolker onder verdenking staat. ,,Ik ken hem als een integer en buitengewoon betrouwbaar mens. Thomas is een man met een gouden hart.’’

Stolker is in Leiderdorp vooral bekend omdat hij jarenlang de gedreven voorzitter was van voetbalclub RCL en nu van de stichting Sportpromotie Leiderdorp. Van der Burg is zijn opvolger als voorzitter van RCL. ,,Maar dat heeft met deze zaak niets te maken’’, zegt Van der Burg. ,,Thomas is geen lid meer van RCL en het feit dat ik daar voorzitter ben heeft er ook niets mee te maken. Hij heeft zich gewoon tot ons kantoor gewend.’’

Het bericht in dagblad De Telegraaf, dat er op de klantenrekening van het bedrijf een tekort zou zijn ontstaan van een miljoen euro, is volgens advocaat Van der Burg ’uit de lucht gegrepen’. ,,Onderzoek zal dat op heel korte termijn duidelijk maken’’, denkt hij. Van der Burg verwacht dat het interne onderzoek binnen tien dagen is afgerond.

BSR heeft wel een tekort op de rekening waarop het geld voor de schuldeisers staat. Het deurwaarderskantoor heeft, weet de advocaat, een herstelplan in werking gesteld om dat tekort aan te zuiveren.

Loondienst

Met Stolker is ook zijn kantoorgenoot Robert van Hemert geschorst. De schorsing volgt volgens De Telegraaf op een klacht van het Bureau Financieel Toezicht, de toezichthouder van gerechtsdeurwaarders en notarissen. Van Hemert is een van de directeuren van het in Den Haag en Rotterdam gevestigde deurwaarderskantoor, Stolker is er in loondienst. De Leiderdorper richtte BSR in 1984 mede op.