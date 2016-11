Agenten in kogelvrij vest vallen huis binnen in Leiderdorp

LEIDERDORP - Zeker zestien agenten, gehuld in een kogelvrij vest, hebben donderdag meegedaan aan een inval van een woning aan de Koolmeesstraat in Leiderdorp. Er werd echter niemand aangetroffen in de woning.

Door Internetredactie - 17-11-2016, 16:58 (Update 17-11-2016, 17:27)

De starat was voor een groot deel afgezet in verband met de actie.

Waarom de politie de woning is binnengevallen, is nog niet bekend.