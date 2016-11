De verliefdheid van Pink in 23 gedichten

Pink Meltzer.

LEIDEN - Pink Meltzer is verliefd en de hele wereld mag het weten. Te beginnen bij Leiden. In de plaatselijke boekhandels ligt haar nieuwe bundel ’Hooked’ met 23 verse liefdesgedichten.

Door Theo de With - 18-11-2016, 12:00 (Update 18-11-2016, 12:00)

Peter Visser is de gelukkige. Ze kwamen elkaar tegen in de studio van de Leidse radiozender Sleutelstad. Hij zit daar wekelijks om over muziek te praten en zij kwam iets over haar poëzie vertellen. ,,Pats boem verliefd’’, vat Pink Meltzer samen wat er in de radiostudio gebeurde.

,,Ik had een rampzalige singlesreis naar...