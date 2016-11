Trianon in nieuw jasje

Foto Hielco Kuipers De opgefriste gevel van filmtheater Trianon valt weer op in de Leidse Breestraat.

LEIDEN - Nieuwe stoelen, meer beenruimte, een aantal loveseats en het meest in het oog springend: een opgefriste gevel. Het Leidse filmtheater Trianon is in een nieuw jasje gestoken.

Door Theo de With - 18-11-2016, 11:00 (Update 18-11-2016, 11:00)

Als directeuren zijn Gideon Boer en Govert de Kok trots op alle vernieuwingen in de bioscoop. ,,Trianon moet een chique filmtheater zijn waar iedereen zich welkom voelt.’’

De gevel aan de Breestraat is opgeknapt en van een frisse kleur voorzien. De kozijnen zijn na uitgebreid kleuronderzoek in een aubergine-achtige tint geverfd.

Fresco’s

,,We proberen de oude...