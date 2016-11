Leidse dierenvoedselbank houdt op te bestaan

Archieffoto ANP

LEIDEN - De dierenvoedselbank in Leiden is geen lang leven beschoren. Ruim een half jaar na de oprichting houdt de voedselbank voor huisdieren alweer op te bestaan. ,,We hebben helaas de stekker eruit moeten trekken’’, zegt initiatiefnemer Ron Flippo.

Door Liza Janson - 17-11-2016, 18:40 (Update 17-11-2016, 18:40)

Klanten waren er voldoende, het ontbrak echter aan mensen en sponsors die eten brachten voor honden, katten, vogels en vissen. ,,Er ging meer uit dan er binnenkwam. We hebben van alles geprobeerd, maar het was lastig sponsors te vinden’’, zegt Flippo.

Lastenverlichting

Zo’n tweehonderd mensen maakten regelmatig gebruik van de dierenvoedselbank die Flippo met zijn stichting Leiden Helpt in april oprichtte. Leidenaren die minder te besteden hebben, konden aan de Willem Barentszstraat terecht voor hun huisdier. ,,Door dierenvoedsel te geven, gaven we mensen een lastenverlichting.’’

Flippo vindt het jammer dat het project niet is geslaagd. Hij merkt dat het moeilijker is om er onder sponsors sympathie voor te vinden, omdat huisdieren niet gezien worden als eerste levensbehoefte. ,,Terwijl het wel erg belangrijk is. Er zijn bijvoorbeeld oude mensen die al hun hele leven een huisdier hebben en deze echt niet weg doen. Die geven dan hun eigen broodbeleg aan het dier. Ik heb liever dat ze dat zelf opeten.’’

Vermiste honden

Vrijdag 25 november is de dierenvoedselbank voor de laatste keer open. ,,Al ligt er niet veel meer. Hij is eigenlijk al min of meer gesloten’’, zegt Flippo. Ervoor in de plaats komt een stichting die vermiste honden opspeurt.