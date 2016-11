5.000 balen hooi in brand in schuur Woubrugge

Foto: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

WOUBRUGGE - In een hooischuur aan de Oudendijkseweg in Woubrugge is donderdagavond brand uitgebroken. Er zouden zo’n vijfduizend balen hooi in brand staan. De brand is inmiddels brand meester.

Door Internetredactie - 17-11-2016, 18:42 (Update 17-11-2016, 23:02)

Op het adres van de melding is een veehouderij gevestigd. In de vrijstaande schuur zouden ook enkele machines en gereedschap staan. De brandweer heeft zich ingezet om overslag naar een naastgelegen stal met koeien voorkomen. Dat is gelukt. rond 21.40 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was en dat de koeienstal niet is beschadigd.

De eigenaren hebben geprobeerd de brand zelf te blussen. Twee personen zijn vanwege rookinhalatie naar het ziekenhuis vervoerd voor nader onderzoek.

De brand werd door de brandweer opgeschaald naar een ’grote brand’. Bij de brand komt flink wat rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten.

De bluswerkzaamheden werden bemoeilijkt door de aanwezigheid van gasflessen.

De brandweer verwacht dat het nablussen nog uren zal duren en de oorzaak van de brand is niet bekend. De hooibalen worden met behulp van een kraan uit de schuur gehaald en afgeblust.