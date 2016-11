Meerdere protesten bij intocht Sinterklaas in Leiden: ’Niet uit op confrontatie’

Foto Hielco Kuipers De intocht van Sinterklaas in Leiden vorig jaar.

LEIDEN - Zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet laten zaterdag van zich horen tijdens de intocht van Sinterklaas in Leiden. Bij de Hartebrugkerk in de Haarlemmerstraat demonstreren tegenstanders. Op andere plekken in de stad gaan voorstanders de straat op.

Door Liza Janson - 18-11-2016, 7:00 (Update 18-11-2016, 7:00)

Zo verzamelen Leidenaar John Devilee en zijn medestanders bij café The Flow in de Morsstraat om vervolgens richting de Beestenmarkt te lopen waar Sinterklaas aankomt. Verkleed als Zwarte Pieten delen ze daar pepernoten uit en kijken ze naar de intocht. ,,Het is dus niet echt een demonstratie, maar eerder een eerbetoon’’, zegt Devilee. Hij benadrukt het netjes te willen houden. ,,De kinderen mogen er geen last van hebben.’’

Devilee is niet uit op een confrontatie met de tegenstanders van Zwarte Piet. ,,Het is een kinderfeest, zij mogen er absoluut geen last van hebben. Dat zal ik ook van te voren zeggen tegen degenen die meedoen. Tegelijkertijd willen we wel laten zien dat we voorstander zijn van Zwarte Piet en de traditie.’’

Hartebrugkerk

Ook de tegenstanders, van Stop Zwarte Piet Leiden, ,,willen geen stennis schoppen’’. ,,Het is nooit onze bedoeling het uit de hand te laten lopen’’, zegt woordvoerder Khalid. Hij verwacht zo’n dertig mensen uit Leiden, aangevuld met demonstranten uit de rest van het land. Met spandoeken en geroep willen ze laten horen dat ze Zwarte Piet in de huidige vorm liever zien gaan dan komen. Dat doen ze, met toestemming van de gemeente, bij de Hartebrugkerk. ,,De burgemeester wilde ons eerst wegstoppen in een hoekje, maar we willen wel gezien worden en onze stem laten horen.’’

Peter Stokers van actiegroep ’Leiden staat op’ vindt het prima, zolang de tegenstanders zich maar aan de afspraken houden. ,,We zijn het niet met hen eens, maar iedereen heeft het recht te demonstreren. Als ze het feest gaan verpesten, grijpen we in’’, zegt Stokers. Hij en zijn vriendengroep zijn met een man of 35door de hele stad te vinden om de boel in de gaten te houden. Daarnaast komt naar verwachting zo’n twintig man van Identitair Verzet de actie ’Stop de Zwarte Piet haters’ steunen. ,,En zo’n driehonderd mensen hebben toegezegd ons te helpen’’, zegt Stokers. De groep heeft spotters in de hele stad staan. ,,Zodra de anti-Zwarte Pietdemonstranten zich niet aan de afspraken houden, omsingelen we ze en gaan we sinterklaasliedjes zingen. We willen dat kinderen een gezellig kinderfeest hebben, zonder dat ze worden belast met de mening van extreem-links.’’

Ongestoorde intocht

Een gemeentewoordvoerder laat weten rekening te houden met alle demonstraties. ,,Er wordt op dat moment gekeken hoe te handelen. Ons uitgangspunt is om op de Beestenmarkt een ongestoorde intocht van de Sint te houden.’’