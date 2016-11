Acht auto’s in beslag genomen bij controle in Alphen aan den Rijn

Foto Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een controle van de politie en de Belastingdienst bij De Bijlen in Alphen aan den Rijn zijn donderdagavond in ieder geval acht auto’s in beslag genomen.

Door Internetredactie - 17-11-2016, 20:34 (Update 17-11-2016, 20:35)

Bij de controle kwam ook een persoon voorbij die zonder rijbewijs achter het stuur zat. ook hebben verschillende mensen openstaande boetes contact voldaan.