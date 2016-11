Herfstpremie: Kokkerellen voor een grotere belevingswereld

LEIDERDORP - Adinda Dernison laat trots het kooklokaal zien: de plek waar ze haar kooklessen geeft. „We maken hier van alles”, zegt ze. „Aardappels schillen en koken, groente julienne snijden maar ook shoarma maken, knoflooksaus maken en appelkruimeltaart.” Dat alles doet docent koken en handvaardigheid in lessen van drie kwartier. „Het is aanpoten, maar het lukt altijd.”

Door Marloe van der Schrier - 18-11-2016, 10:35 (Update 18-11-2016, 10:35)

Dernison is docent koken en handvaardigheid en geeft les aan mavo-klassen op de Leiderdorpse vestiging van Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep, een school voor speciaal onderwijs. „Ik wil kinderen zoveel mogelijk meegeven. Bijvoorbeeld over gezonde voeding, dat een aardappel niet in een zakje bij de supermarkt groeit en hoe ze een mooie soep maken.”

Met schoolklassen ging ze in het verleden weleens naar een lokaal restaurant of een kapsalon. „Ik wil de belevingswereld van de kinderen vergroten. Hoe werkt het bedrijfsleven eigenlijk echt, buiten het veilige klaslokaal? Deze leerlingen gaan niet zo snel in hun eentje naar buiten, daar wil ik ze bij helpen want er is zoveel moois hier in de regio.” De kinderen waren destijds laaiend enthousiast en dus is een uitstapje voor voor herhaling vatbaar.

Samen met haar collega Patricia Kortmann bedacht ze het project ’Reis om de Wereld’, waarvoor ze een beroep doet op een Herfstpremie, want er is niet veel budget in het speciaal onderwijs om het zelf te financieren. Elke periode, vlak voor de vakantie en na afloop van de tentamenweek, wil ze een activiteit organiseren om de wereld van zestig kinderen een stukje groter te maken. Verschillende culturen leren kennen in het Museum van Oudheden of Volkenkunde, muziekprojecten, of kookprojecten waar bijvoorbeeld sushi wordt gemaakt. Dernison: „Zodat ze buiten school de veiligheid een beetje durven laten vieren.”

Kinderen die genieten, die blij zijn en zich op hun plek voelen, dat is waar Dernison het voor doet. Vaak in haar vrije tijd zoals bij het project Reis om de Wereld, maar ook tijdens de les. Soms ontbreekt het bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen bij een leerling, vertelt ze. „Dan schrijf ik een briefje met ’goed bezig’ en een smiley. Ik zie zo’n kind dan opbloeien.”

De kinderen mogen zelf een sticker pakken als ze vinden dat ze het verdiend hebben. „Laatst kreeg ik een sticker van een leerling, omdat ik met zoveel liefde had gekookt. Mijn hele week was goed”, glundert Dernison. Eigenlijk, zegt ze, is de school overdag het beste voorbeeld. „Het is zo mooi wat hier gebeurt. Het zijn zulke leuke kinderen.”

Herfstpremie

Fonds 1818 heeft 55.000 euro liggen voor leuke, sociale initiatieven, met dit jaar als thema ’De wereld om de hoek’. Het kan van alles zijn, of het er nu gaat om een burenproject of uitwisseling van culturen. Ook vluchtelingen hebben onze aandacht. Kunnen wij hun wereld leren kennen en zij de onze? Plannen indienen kan tot en met 28 november via fonds1818.nl/herfstpremie.