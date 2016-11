Hogeschool treurt na strafkorting

LEIDEN - Het ministerie van Onderwijs legt de Hogeschool Leiden een strafkorting op van 450.000 euro wegens niet-gehaalde prestatieafspraken. Voorzitter Sander van den Eijnden van het College van Bestuur van de hogeschool is erg teleurgesteld en noemt de beslissing van minister Bussemaker ’unfair’.

Door Wilfred Simons w.simons@hollandmediacombinatie.nl - 18-11-2016, 15:20 (Update 18-11-2016, 15:20)

De strafkorting vloeit voort uit prestatieafspraken die het ministerie in 2012 maakte met de universiteiten en hogescholen. Eén daarvan ging over studierendement. Bijna 70 procent van de bachelorstudenten van de Hogeschool Leiden slaagde er destijds in om bijtijds een...