Leidenaar vast voor grote belastingfraude

LEIDEN - De 54-jarige eigenaar van een Leids administratiekantoor die vorige week werd aangehouden, heeft volgens de FIOD met zijn drie medeverdachten de Belastingdienst voor vierhonderdduizend euro benadeeld.

Door Aad Rietveld - 18-11-2016, 16:21 (Update 18-11-2016, 16:21)

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst en de politie deden vorige week dinsdag invallen bij het administratiekantoor en drie van zijn klanten, in Leiden en omgeving. De vier worden ervan verdacht dat zij al sinds 2011 structureel te veel BTW terugvorderen bij de Belastingdienst. Op de lijst met strafbare feiten die zij zouden hebben gepleegd, staan het indienen van onjuiste aangiften voor de inkomstenbelasting, valsheid in geschrifte en witwassen. Het viertal zou dat hebben gedaan door elkaar valse facturen te sturen.

De Belastingdienst koesterde aanvankelijk alleen verdenkingen tegen het administratiekantoor. Bij het onderzoek rees het vermoeden dat ook een aantal klanten van dat kantoor valse aangiften hadden gedaan.

Bij de doorzoekingen van de bedrijven van de verdachten en hun huizen, namen politie en FIOD niet alleen administratie en computers, maar ook geld en auto’s in beslag. Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond. Of het viertal voor de rechter moet verschijnen, is dus nog niet bekend.