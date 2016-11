Forse toename auto-inbraken

LEIDEN - Het aantal auto-inbraken in Leiden is de afgelopen maand fors toegenomen. Dat meldt wijkagent Ruud Gijbels op de website van buurtvereniging Roomburg en wordt bevestigd op het hoofdkantoor in Den Haag. ,,De stijging komt nét in een periode waarin wij een preventieweek hielden’’, zegt een woordvoerder.

Door Loman Leefmans - 18-11-2016, 16:56 (Update 18-11-2016, 16:56)

De politie heeft Leiden in drie stukken verdeeld. In wat ’noord’ wordt genoemd zijn sinds half oktober 49 aangiftes gedaan van auto-inbraken. Dat waren er een jaar eerder, in dezelfde periode, maar vijftien. Een stijging van ruim 200 procent.

Een aanwijsbare aanleiding of oorzaak van de stijging, kan de politie momenteel nog niet geven. In zuidelijk Leiden steeg het aantal opengebroken auto’s eveneens, maar dan niet zo hard. Het ging om 42 gevallen tegenover 32 in de periode van half september tot half november in 2015. Een toename van ongeveer dertig procent.

Het centrum van Leiden, dat valt onder ’bureau midden’ heeft er het minst onder te lijden. Daar werden de afgelopen vier weken waardevolle spullen gestolen uit 17 auto’s. Exact een jaar eerder ging het in de binnenstad om vijftien gevallen.

Hoewel de aantallen stijgen, heeft de politie toch nog sterk het idee dat in veel gevallen geen aangifte wordt gedaan. Dat moet juist wel, want dan kan de politie meer gericht te werk gaan en bovendien bepaalt de hoeveelheid autokraken ook de sterkte van de politie-inzet bij dit specifieke onderwerp.

Mede daarom doet Gijbels, in ieder geval voor de wijk Roomburg, de oproep om ook in kleine gevallen toch aangifte te doen. ’Ook al gaat het om niet afgesloten auto’s die door de dader overhoop worden gehaald en waarbij de dader alleen maar met een klein beetje geld er vandoor gaat’, zo meldt hij op de website.

De woordvoerder op het regionale hoofdbureau onderstreept dat. ,,Mede naar aanleiding van deze gevallen blijven we benadrukken: laat geen waardevolle spullen achter in de auto. En die boodschap telt natuurlijk voor héél Leiden.