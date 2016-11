Brandweer zet gebied rond Hartebrugkerk af na vallende steen

Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Uit de Hartebrugkerk in de Haarlemmerstraat in Leiden is vrijdagavond een steen gevallen.

Reden genoeg voor onderzoek, vonden de hulpdiensten.

De brandweer heeft met behulp van een ladderwagen gekeken en daaruit bleek dat er nog wat stenen niet stevig in hun voegen zitten.

Het ’onveilige’ gedeelte is met hekken afgezet. Deze hekken stonden er al voor de komst van Sinterklaas, die morgen in Leiden arriveert.