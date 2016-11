Nuis kan 'absoluut' nog beter

NAGANO - Prijzenpakker Kjeld Nuis bereidt zich met ingang van dit schaatsseizoen soms wat anders voor op zijn races dan vroeger. ,,Ik bekijk in de bus naar de hal zo nu en dan filmpjes van mijn pasgeboren zoontje'', liet de trotse vader zaterdag in Nagano bij de NOS weten na zijn tweede wereldbekerzege op rij op de 1000 meter.

,,Gewoon, even tot mezelf komen. Nu ik papa ben, voel ik dat ik volwassen ben geworden. Ik ben mentaal sterker en heb veel vertrouwen. Ik kan ook sneller relativeren. In het verleden raakte ik soms een beetje in paniek als mijn race niet goed was verlopen. Daar heb ik nu geen last meer van.''

De in Leiden geboren Nuis had op zijn winnende race (1.08,46) nog genoeg aan te merken. ,,Ik heb hier en daar nog wat foutjes gemaakt. Dat kwam puur door mijn gretigheid. Ik waaide bijvoorbeeld bijna uit de tweede binnenbocht, waar ook Pavel Koelizjnikov problemen had. Toch heb ik hem weer gepakt. Dat is het belangrijkste, maar ik kan absoluut nog beter. Ik voel gewoon dat er nog meer inzit bij mij.''