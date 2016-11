Singer-songwriter in Amerikaanse traditie

Publiciteitsfoto Robert Ellis speelt dinsdag in Leiden.

LEIDEN - Op dinsdag 22 november treedt Robert Ellis op in Q-bus te Leiden. Dit podium heeft wel vaker bewezen een neus te hebben voor nog nét niet doorgebroken artiesten. Nu dus met de Amerikaanse singer-songwriter Robert Ellis.

Door Mark Siera - 20-11-2016, 14:25 (Update 20-11-2016, 14:25)

De Texaan had aanvankelijk weinig succes, maar toen zijn tweede album door het Amerikaanse tijdschrift American Songwriter’s Magazine werd uitgeroepen tot een van de beste platen van het jaar, brak hij in Amerika door bij het grote(re) publiek. Hij toerde vervolgens met onder andere Alabama Shakes, Richard Thompson en Old Crow Medicine Show door heel Amerika.

Met zijn nieuwste album, simpelweg ’Robert Ellis’ geheten, breekt hij langzaam ook door op het Europese vasteland. Het album is een verslag van een gestrand huwelijk; vol weemoed, melancholie, bijtende ironie en een hoopvolle blik naar de toekomst.

Ellis is geen dromer. Hij erkent z’n geweeklaag, maar kleedt dat muzikaal zo prachtig in met uitbundige strijkersarrangement dat hij net lijkt te zeggen: ,,Dit is mijn ellende, maar ik heb er het beste van gemaakt.’’

De muziek is gestoeld op de Amerikaanse traditie; je hoort er Paul Simon, Carole King en hier en daar wat Willie Nelson in terug. Dat rootsy karakter zit in elk liedje, maar in alle liedjes zijn toch ook verschillende geluiden te horen: ’Drivin’ is pure Nashville-country, maar in het gedragen ’The High Road’ hoor je het bombast van de betere Sinatrasongs, terwijl zijn soms droogkomische teksten het beste cynisme van Randy Newman evenaren.

Het is slechts een kwestie van tijd eer Robert Ellis echt doorgebroken is. Voorlopig staat hij op 22 november gewoon in Q-bus.

Robert Ellis Band, dinsdag 22 november, 20.30 uur, Q-bus, Leiden.