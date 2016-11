Leids schrijversclubje beschreven

Foto Taco van der Eb Christiaan Weijts

LEIDEN - Thomas Blondeau, Ilja Leonard Pfeijffer, Arjen van Veelen, Christiaan Weijts. Zo vlak na de eeuwwisseling ontstond in Leiden een clubje van aanstormend literair talent. Met café Burgerzaken in de Breestraat als stamkroeg.

Door Theo de With - 20-11-2016, 14:28 (Update 20-11-2016, 14:28)

Christiaan Weijts beschrijft deze roerige jaren in het boekje ’Een verplaatsbaar feest’. Het verschijnt als derde deel in de Leidse Literaire Reeks. Uitgever Onno Blom begon deze serie vorig jaar. Als eerste haalde Ilja Leonard Pfeijffer herinneringen op aan zijn studententijd in Leiden. Het tweede deel werd geschreven...