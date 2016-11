LRV 3 WIE WAT WAAR

Wie wat waarWie: Andrea Rietveld-Manus (35) Wat: organisator Waar: Leiden Waarom: zaterdag vindt in de museumtuin van Volkenkunde de ORIGINAL market plaats.

Door Robert Toret - 20-11-2016, 20:54 (Update 20-11-2016, 20:54)

Wat voor kraampjes staan er zoal op jullie markt?

,,Er staan er bijna honderd, allen met een eigen verhaal. Denk aan fairtrade accessoires, handgemaakte kinderkleertjes van biokatoen, vintage spulletjes, duurzaam design, huisgemaakte lekkernijen en eigen ontwerp sieraden. Zoek je een origineel cadeautje voor de feestdagen of wil je je huis in een unieke wintersfeer brengen? Kom dan zeker langs. De markt is van elf tot vijf en de entree is, zoals altijd, gratis.’’

Hoe is dit initiatief ontstaan?

,,In juni 2013 begon ik op het terrein van vergaderlocatie Duinzigt in Oegstgeest, waar mijn broer eigenaar is. Ik zat zonder werk en omdat Leiden nog geen lifestylemarkt had, heb ik die in twee maanden uit de grond gestampt. Een groot succes. Inmiddels hebben we er bijna vijftig achter de rug. We hechten aan persoonlijke contact en zetten graag dat extra stapje naar standhouders en bezoekers. Zoveel mensen bedenken, maken of importeren - naast hun gewone baan - een mooi product. Wij bieden hen een podium. ORIGINAL vindt tien tot twintig keer per jaar plaats. Vooral in Leiden, maar ook in Delft, Alkmaar en Rotterdam. Steeds vaker worden we gevraagd voor events. Leuk, maar we behouden wél graag onze identiteit.’’

Wat zijn jullie toekomstplannen?

,,We zijn nu druk met eigen plannen en aanvragen voor 2017. Na zaterdag is het even ’winterstop’. Het liefst breiden we het ORIGINAL-concept verder uit, bijvoorbeeld met een pop-up store. Maar denk ook aan trainingen voor startende ondernemers, shoproutes langs eigenzinnige zaakjes, noem maar op. In onze shop zouden we spullen van onze standhouders willen verkopen. In Leiden heb je weinig van dat soort conceptstores.’’

Naar welke muziek luister je graag?

,,Mijn man is muzikant, tourt regelmatig in Azië en geeft ook les, dus muziek is bij ons thuis dagelijkse kost. Ik ben gek op Ierland en mijn favoriete artiest is dan ook Glen Hansard, zanger van The Frames. Vanavond zien we hem live in Carré. Zijn liedjes ontroeren me, die man geeft echt álles op het podium.’’

Welke film moet iedereen zien?

,,Ik heb al jaren een Pathé-pas, dus zie er een hoop. Het moet geen vage arthouse zijn of horror. Ik hou van geromantiseerd Hollywood, historisch, ’scifi’ en familierelaties. Van Star Wars en Stranger Things tot Parenthood en Gilmore Girls. Of Brits. Downton Abbey, Broadchurch en nu The Crown, op Netflix.’’

Welk boek ligt er op je nachtkastje?

,,Daar liggen er een boel. Op dit moment The Prisoner, Outlander en The Girl on the Train.Ik begin ergens in en stop dan weer. Vindt mijn man erg irritant. Inferno van Dan Brown heb ik net uit. Slechte film was dat trouwens.’’

Wat is je lievelingswinkel?

,,Het Pieterskwartier is leuk, met al die vintagewinkels. Ik heb iets met handtasjes. Maar vanwege ons ’ZZP-gezin’ met gekke werktijden shop ik vooral veel online.’’

Wat zijn je favoriete apps?

,,Ik heb een recordaantal weer-apps, die allemaal iets anders zeggen. Toch is het met buitenevenementen handig te zien wat wind en neerslag doen. Hoewel ik pas een dag of twee van tevoren kijk, anders heb ik slapeloze nachten.’’

Wat is je favoriete plekje van Leiden?

,,De Indonesiëzaal van museum Volkenkunde vind ik een erg fijne plek. Mijn vader is op Java geboren en daar voel ik me toch een soort van terugkeren naar mijn roots. Ik heb bij Volkenkunde gewerkt als marketeer, dus ik kwam er vaak en die zaal ademt gewoon sereniteit uit. Heel mystiek.’’