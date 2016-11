Turkse bakkerij en afhaalcentrum opent in Hazerswoude

HAZERSWOUDE-DORP - Het pand van de voormalige apotheek op het Ambachtsplein krijgt een nieuwe bestemming. Hagenaar Ramazan Akbulut opent binnenkort een Turkse bakkerij en afhaalcentrum. De zaak gaat ook bezorgen.

Door Ivy Grootendorst - 20-11-2016, 20:57 (Update 20-11-2016, 20:57)

Akbulut heeft al twee winkels, één in Zoetermeer en één in Leiden. Hij was al een tijdje van plan om een nieuwe zaak te beginnen en was op zoek naar een juiste plek toen het pand in Hazerswoude-Dorp leeg kwam te staan. „Toen heb ik wat onderzoek gedaan en ik denk dat...