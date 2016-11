Uitzwaaien: Koeien gaan weer de stal in

HOOGMADE - In de lente gaan de dames enthousiast de wei in. De tafereeltjes van springende koeien halen al jaren de krant. Nu, in de herfst, gaat het vee de stal weer in. Bij boerderij Buitenverwachting in Hoogmade wordt dat óók gevierd.

Door Annelies Karman - 20-11-2016, 20:58 (Update 20-11-2016, 21:17)

De ’koeien uitzwaaidag’ werd zaterdag gehouden. ,,Het heeft ook wel iets knus als de koeien lekker op stal komen’’, legt boer Corneel van Rijn uit. ,,Dat onze koeien naar binnen gaan, betekent ook dat ze buiten komen. Iets dat niet geldt voor dertig procent van de Nederlandse melkveestapel.’’ Buitenverwachting is een biologische boerderij.