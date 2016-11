’Leidsche postzegel’ ter ere van Telders

LEIDEN - De jaarlijkse ’Leidsche zegel’ van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars is gewijd aan de nagedachtenis van de Leidse hoogleraar volkenrecht Benjamin Telders (1903-1945).

Door Wilfred Simons - 20-11-2016, 21:08 (Update 20-11-2016, 21:08)

Net als Rudolph Cleveringa protesteerde Telders in 1940 openlijk tegen het gedwongen ontslag van de joodse collega Eduard Meijers.

Onder auspiciën van erelid Frans Hemelop geeft de vereniging jaarlijks sinds 2007 een ’Leidsche’ postzegel uit, waarin een belangrijke Leidse persoon of gebeurtenis in herinnering wordt gebracht. In 2010 verscheen al eens een postzegel ter ere van Cleveringa.

De postzegel met de beeltenis van Telders verschijnt op ’Cleveringadag’ 26 november, als de Universiteit Leiden het protest tegen de Duitse bezetters herdenkt.

Na zijn protestrede, als decaan van de Leidse rechtenfaculteit, werd Telders opgesloten in het ’Oranjehotel’ in Scheveningen. Daarna verbleef hij in de concentratiekampen Buchenwald, Vught en Bergen-Belsen, waar hij op 6 april 1945 aan vlektyfus overleed. Sinds 2015 houdt de Leidse hoogleraar Jos van den Broek jaarlijks op 6 april een herdenking bij zijn woonadres, Rapenburg 45.