Spiraalvormige parkeergarage op Lammermarkt nadert voltooiing

Foto: Hielco Kuipers

LEIDEN - ’Begin 2017’ moet de immense ronde parkeergarage op de Lammermarkt in Leiden zijn afgerond en dus is het aanpoten voor bouwcombinatie Dura Vermeer en Besix. Hét belangrijkste moment voor de bouwers was op 15 april van dit jaar, toen de enorme kuip was leeggepompt en ze voor het eerst konden zien waar ze al die tijd aan hadden gewerkt.

Door Wilfred Simons - 20-11-2016, 21:09 (Update 20-11-2016, 21:22)

Na het leegpompen hebben de bouwvakkers in de kuip een ’wokkel’ gemaakt: zeven verdiepingen vloeren voor 525 auto’s, die straks tot...