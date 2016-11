Oud-fractieleider Leefbaar Oegstgeest uit raad

OEGSTGEEST - Nog geen maand nadat hij zich terugtrok als fractieleider van Leefbaar Oegstgeest (nu Hart voor Oegstgeest), heeft Simon Vogel nu ook zijn ontslag ingediend als gewoon raadslid. Tot de verkiezingen van 2018 blijft hij wel beschikbaar als commissielid.

Door Ruud Sep - 21-11-2016, 10:28 (Update 21-11-2016, 10:28)

Vogel erkent dat zijn snelle aftocht als gewoon raadslid wellicht wat vreemd overkomt. Maar volgens hem is er niets bijzonders aan de hand. „Natuurlijk heb ik me afgevraagd of ik me in één keer uit de politiek terug moest trekken of dat...