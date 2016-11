Jarige Leidse scholenkoepel SCOL doet boekjes cadeau

LEIDEN - Leerlingen en medewerkers van een groot aantal scholen in Leiden en omgeving krijgen deze week een boekje dat speciaal voor hen geschreven is.

Door Janneke Dijke - 21-11-2016, 12:14 (Update 21-11-2016, 12:14)

Het is een cadeautje van de scholenkoepel SCOL ter gelegenheid van het 170-jarig bestaan. Bij SCOL horen het Bonaventuracollege, het Visser ’t Hooft Lyceum en de katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Ook op de protestants-christelijke basisscholen van de PCSL worden de boekjes uitgedeeld. Deze Leidse scholen fuseren per 1 januari met SCOL.

De verhalen voor kinderen en jongeren zijn geschreven door Onno Blom, Selma Noort en Jeroen Windmeijer. Blom schreef ’Schooljongen’, Noort ’Verboden voor jongens’ en Windmeijer ’Een strooien brief’.